Westworld: i produttori spiegano quali saranno le novità della terza stagione

In un'intervista a TVLine il cast, composto da Aaron Paul, Evan Rachel Wood e Thandie Newton e i due produttori esecutivi Lisa Joy e Jonathan Nolan rivelano che il tema principale della prossima stagione di Westworld sarà il destino, dopo che i precedenti episodi erano legati ai ricordi e alla memoria di sé.

Come potete vedere nel trailer di Westworld 3, il setting non sarà più confinato all'interno del parco, permettendoci quindi di vedere il mondo del futuro, mostrato finora principalmente nei flashback di Robert Ford e di William.

Il personaggio di Caleb sarà fondamentale per far conoscere agli altri protagonisti della serie la società statunitense: interpretato da Aaron Paul sarà un operaio di umili origini, lontanissimo da quei ricchi magnati che si potevano permettere di soggiornare nel Selvaggio West creato da Delos Inc.

Evan Rachel Wood e Thandie Newton invece ci spiegano che la nuova stagione potrebbe sembrare diversa, essendo ambientata in una metropoli futuristica, ma i fan potranno ritrovare i temi e i dialoghi che hanno resa famosa la serie TV prodotta da HBO. Anche l'iconico vestito blu di Dolores cambierà, l'interprete dell'androide ha spiegato che le prossime puntate saranno molto amare per la protagonista di Westworld.

Se cercate altre informazioni sul personaggio con il volto di Jesse Pinkman Breaking Bad, ecco una breve intervista dei produttori della serie su Caleb.