Westworld: il promo dell'ottavo episodio della seconda stagione, "Kiksuya"

È andato in onda ieri l'eccezionale settimo episodio della seconda stagione di Westworld, "Les Encorchés", e come sempre la HBO a fine puntata ha mandato online il promo dell'ottavo episodio, "Kiksuya", che sarà trasmesso sul canale la prossima domenica, 10 giugno.

Come viene specificato, "Kiksuya" significa "Ricorda" in lingua Lakota, uno dei tre grandi gruppi dialettali in cui si articolava la grande alleanza sioux. Come vediamo infatti nel promo, il terzultimo episodio di questa seconda e divisiva stagione si focalizzerà soprattutto su personaggi finora poco approfonditi: gli Indiani che nelle ultime puntate abbiamo visto dare la caccia ai protagonisti principali e inserirsi con prepotenza in diverse storyline. Se l'ultimo episodio ha visto diverse rivelazioni interessanti e un ritorno molto importante, dal promo si evince che Kiksuya tornerà a focalizzarsi anche sul passato del parco, regalandoci un punto di vista nuovo che potrebbe ribaltare anche le storia della narrazione.



Westworld è una serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, anche coniugi nella vita, che vede protagonista un cast d'eccezione composto da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Rodrigo Santoro e Clifton Collins Jr.



Vi ricordiamo che Kikusya andrà in onda sulla HBO il prossimo 10 giugno e in simulcast su Sky Atlantic in lingua originale sottotitolata l'11 giugno.