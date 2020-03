L'episodio 3x04 di Westworld si mostra con un nuovo promo ufficiale

In attesa della messa in onda di Westworld 3x03, il canale YouTube di HBO ha già diffuso in rete il nuovo promo ufficiale dedicato al quarto episodio intitolato "The Mother of Exiles" e atteso su Sky Atlantic per il prossimo lunedì.

Nell'ultima puntata, Dolores ha imparato a sue spese che il mondo reale è violento quanto i parchi a tema della Delos, mentre Caleb si è unito a lei dopo aver scoperto che Rehoboam sta plasmando il futuro dell'umanità. Nel frattempo, Charlotte sta cercando di ritrovare la propria identità dopo aver capito che ultimamente c'è qualcosa che non va in lei... o all'interno di lei.

A giudicare dal filmato, che potete visionare nel player in alto, il quarto episodio di Westworld 3 ci porterà nuovamente a Warworld, dove Maeve sta cercando un'uscita per poter riabbracciare la figlia. "La verità non sempre rende liberi" si legge nella sinossi associata alla puntata.

Intitolato "The Absence of Field", l'episodio 3x03 di Westworld debutterà questa sera su Sky Atlantic. Cosa vi aspettate dalla nuova puntata della serie HBO? Fateci sapere la vostra opinione, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione dei primi quattro episodi di Westworld.