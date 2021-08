Westworld, nella quarta stagione ci saranno nuovi mondi da esplorare

Appena dopo la conclusione della terza stagione di Westworld, la serie HBO ideata da Lisa Joy e Jonathan Nolan è stata rinnovata per una quarta stagione con un progetto totale che a quanto pare dovrebbe consistere in 6 stagioni totali, e proprio del nuovo corso di episodi è tornata a parlare la Joy insieme al marito e co-creatore.

Discutendo infatti del ritorno della serie per una quarta stagione con Deadline, Lisa Joy ha avuto modo di anticipare l'arrivo nello show di nuovi Parchi o Mondi da esplorare, alcuni dei quali "molto divertenti" a detta dall'autrice.



Queste le sue parole:



"Nel corso della quarta stagione vedrete nuovi mondi che penso siano molto divertenti e ci sarà anche un attore che ho rubato da Reminiscence in un ruolo molto particolare e divertito che non vedo l'ora di potervi rivelare". La Joy aveva comunque già parlato dell'arrivo di nuovi Parchi in Westworld 4, spiegando in precedenza che già in fase di scrittura e produzione era intenzionata a inserire nuovi mondi negli episodi in arrivo.



Che comunque l'attore di Reminiscence possa essere il protagonista Hugh Jackman? Oppure Rebecca Ferguson? Non vediamo l'ora di scoprirlo.



E voi? Entusiasti del ritorno di Westworld? Fatecelo sapere come sempre lasciando un commento in calce alla notizia.