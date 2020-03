Westworld, la reazione dei fan al cameo a sorpresa di Game of Thrones

Arrivati al secondo episodio di Westworld - The New World, terza stagione della seguitissima serie HBO, i fan oltreoceano sono rimasti colpiti da un particolare e inatteso cameo apparso nella puntata andata in onda nella notte. Attenzione, seguono spoiler sullo show.

La puntata in questione, intitolata "The Winter Line" e attesa questa sera su Sky Atlantic per quanto riguarda l'Italia, segue Bernard Low (Jeffrey Wright) e Ashley Stubbs (Luke Hemsworth) nel tentativo di scovare delle informazioni nascoste su Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) e la sua missione all'interno del mondo reale. Per farlo, i due viaggiano in uno degli altri parchi della Delos, dove vengono mostrasti dei tecnici che stanno semplicemente prendendo tempo in attesa di essere licenziati.

I due tecnici, come potete vedere in calce alla notizia, hanno a sorpresa il volto di David Benioff e D.B. Weiss: i creatori di Game of Thrones sono anche accompagnati da una versione robotica di Drogon e una serie di altri ospiti vestiti a tema fantasy in linea con le atmosfere dello show tratto da George R.R. Martin.

Da chi è rimasto completamente spiazzato a chi ne ha approfittato per tirare un'ulteriore frecciatina ai due showrunner per il modo in cui è stata gestita la stagione finale di Game of Thrones, qui sotto potete trovare le reazioni social dei fan che hanno assistito in diretta al cameo durante la messa in onda negli Stati Uniti.

L'episodio, lo ricordiamo, in Italia farà il suo debutto questa sera su Sky Atlantic. Nell'attesa, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Westworld 3