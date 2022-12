Westworld: gli sceneggiatori hanno rifiutato di girare una Stagione 5 a budget ridotto

La cancellazione di Westworld al termine della quarta stagione non è stata esattamente un fulmine a ciel sereno, tuttavia i tantissimi appassionati dello show ci sono rimasti davvero male, specialmente perché gli showrunner hanno da sempre affermato che il piano era quello di chiudere con la quinta stagione. Ma le cose potevano andare diversamente?

Ora sono stati rivelati nuovi dettagli riguardo delle trattative per la quinta stagione di Westworld che effettivamente si sono svolte, ma i cambiamenti imposti dalla Warner Bros. Discovery hanno spinto i produttori rifiutare l'opportunità.

Secondo l'Hollywood Reporter, la HBO ha preso in considerazione l'idea di produrre la quinta stagione di Westworld non per il suo canale via cavo premium (o per il suo servizio di streaming), bensì per un servizio di streaming FAST (FAST significa Free, Ad-Supported Television, si pensi a TUBI, Pluto TV o Freevee). L'unico modo per realizzare Westworld per un servizio di questo tipo, tuttavia, avrebbe comportato un'enorme riduzione del budget della serie per gli episodi finali, visto che la quarta stagione è costata oltre 150 milioni di dollari nel complesso. Westworld lascerà comunque il catalogo HBO Max e arriverà su uno di questi servizi di streaming FAST in un futuro non troppo lontano.

"Realizzare Westworld è stato uno dei momenti più belli della nostra carriera", hanno dichiarato i co-creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy in un comunicato diffuso dopo la cancellazione della serie. "Siamo profondamente grati al nostro straordinario cast e alla troupe per aver creato questi personaggi indelebili e questi mondi brillanti. Abbiamo avuto il privilegio di raccontare queste storie sul futuro della coscienza - umana e non solo - nella breve finestra di tempo prima che i nostri signori dell'intelligenza artificiale ce lo proibissero".

Westworld è solo l'ultima serie di successo che è stata cancellata da HBO Max, ma i piani di Warner Bros. Discovery per lo show (e per gli altri che sono stati ritirati dal servizio) indicano che l'azienda intende concederli in licenza agli streamer FAST. Attualmente la WBD non dispone di un proprio servizio di streaming FAST, ma sta valutando la possibilità di lanciarne uno proprio.

Ricordiamo che, da contratto, il cast di Westworld verrà pagato comunque per una quinta stagione che molto probabilmente non verrà mai girata.