Westworld: la serie HBO ha trovato la sua nuova casa!

Come tutti ben sapete, lo scorso novembre HBO ha cancellato a sorpresa Westworld, serie sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy con protagonista Evan Rachel Wood.

Per di più, circa un mese dopo lo show è stato rimosso anche dal catalogo di HBO Max, a causa della politica di tagli massivi voluta dal CEO David Zaslav, interessato a trovare strade alternative per monetizzare nuovamente quelle serie che, già viste e riviste, non avrebbero portato ulteriori visualizzazioni.

Ebbene, finalmente Westworld sembrerebbe aver trovato la sua nuova casa. Infatti, lo show entrerà a far parte del catalogo di The Roku Channel, di Tubi e di FAST, l'app gratuita con pubblicità che Warner Bros. Discovery lancerà prossimamente.

Anche "The Bachelor", "Cake Boss", "Say Yes to the Dress" e 90 film, per un totale di circa 2000 ore di contenuti, arriveranno su queste piattaforme. Ad oggi, Warner Bros. Discovery possiede i marchi HBO, HBO Max, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television e Turner.

"Warner Bros. Discovery ha un catalogo di cui gli amanti della TV non ne hanno mai abbastanza e Tubi è orgoglioso di rendere disponibili molti di questi recenti successi di Warner Bros. Discovery a un nuovo pubblico questo mese", le parole di Adam Lewinson di Tubi. "Da acclamati dalla critica e rivoluzionari a spensierati e avvincenti, i nostri nuovi canali FAST a marchio WB e l'offerta on demand parleranno a ciascuna delle diverse comunità di pubblico di Tubi".