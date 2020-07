Westworld, la showrunner parla della rivoluzione femminile della serie

Giunta da poco l'ufficialità della quarta stagione di Westworld, in molti si domandano cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della serie che ha avviato una vera e propria rivoluzione femminile.

A partire dalla seconda stagione di Westworld, vengono sovvertiti i tradizionali ruoli di uomo e donna, proprio alle seconde viene affidato un ruolo dominante sia all'interno del parco, sia nella sfera degli host e anche all'interno dell’organizzazione della Delos. In merito a questo aspetto è intervenuta la nota showrunner Denise Thé, che elogiando le grandi donne dello show ha detto:

"Nel corso delle tre stagioni c'è stato un cambiamento sostanziale, siamo passati dal classico film western con uomini a cavallo e pistola fumante, a qualcosa di molto più complicato, in cui le donne con il cervello fino riescono ad avere il controllo dei maggiori ruoli di potere. Sono donne che fanno la guerra. Non se ne stanno con le mani in mano. Non sono più la figlia di un allevatore o la moglie di qualcuno. Hanno una complessa introspezione psicologica. Sanno cosa vogliono e lottano per averlo".

Quest'anno in particolare c'è stato un triangolo perfetto tra Charlotte, Dolores e Maeve: "Abbiamo visto Dolores e Maeve prendersi a calci in culo, ma alla fine si incontrano e fanno lavorare insieme le loro menti. I loro creatori hanno cercato di separarle ma in nessun modo sono riuscite a dominarle e controllarle, ma ora stanno insieme".



Il pubblico è molto curioso di conoscere il destino di queste donne tanto adorate, ma è probabile che la pandemia causerà molti ritardi alla produzione di Westworld 4. Bisognerà dunque attendere più del previsto.