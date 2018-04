Westworld: siamo nel sogno di Dolores nel nuovo spot ufficiale della seconda stagione

HBO ha diffuso in streaming il nuovo spot ufficiale di Westworld realizzato per la premiere della seconda stagione che andrà in onda sulla rete a pagamento il 22 aprile prossimo.

Nel filmato vediamo alcune delle scene già mostrate nel trailer ufficiale, con il personaggio di Dolores concludere affermando: “You’re in my dream” e sancendo definitivamente la rivolta dei robot.

Il finale della prima stagione di Westworld aveva dato inizio alla scintilla della ribellione degli androidi contro il genere umano ed è su questa traccia che si svilupperà l’intero arco narrativo delle prossime puntate. Quel mondo perfetto rappresentato dal parco divertimento del vecchio western non era altro che una bugia, nato al solo scopo di divertire i suoi visitatori, ed è da questo presupposto che le creazioni dell’uomo sfogheranno tutta la loro violenza contro i loro inventori.

Per quanto riguarda i personaggi, vediamo Dolores (Evan Rachel Wood) diventare sul serio il rivoluzionario robot che potrebbe distruggere i legami che tengono segregata la sua gente - mentre altre scene sembrano mostrarla nuovamente nei suoi giorni pre-sveglia. Maeve (Thandie Newton) sembra avere un quadro più ampio della situazione, e infatti la vediamo vagare attraverso le strutture operative e nel "Samurai World" come se stesse prendendo in considerazione la mappa di questo mondo - e, probabilmente, anche decidendo come distruggerlo. Il povero Bernard (Jeffrey Wright) sembra perso come sempre. A proposito di violenza poi, sembra che ce ne sia parecchia anche quest'anno, con Teddy (James Marsden) che mette in guardia Dolores contro tutti gli spargimenti di sangue, mentre William / the Man in Black (Ed Harris) sembra divertirsi, come al solito. Come Dolores, MIB sembra intenzionato ad eliminare il mondo fantastico in cui vivono così in tanti. Vedremo come andrà a finire.

La premiere della seconda stagione di Westworld andrà in onda negli Stati Uniti su HBO Domenica 22 aprile, mentre in Italia la puntata verrà trasmessa su Sky Atlantic HD il 23 aprile.