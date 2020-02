Westworld: gli splendidi character poster della terza stagione in arrivo su HBO

HBO ha diffuso in rete le immagini di alcuni bellissimi character poster dei protagonisti della terza stagione di Westworld, che farà il suo debutto sulla rete via cavo a pagamento a partire dal 15 marzo prossimo. Potete visualizzarli tutti in calce a questa news.

Nei poster sono raffigurati ovviamente i protagonisti principali di questa nuova e attesa stagione, ovvero Dolores (Evan Rachel Wood), Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffrey Wright), Charlotte (Tessa Thompson) e naturalmente anche la new entry di questi nuovi episodi, il misterioso Caleb interpretato da Aaron Paul. L'altra new entry di questa stagione è il personaggio interpretato da Vincent Cassel. Il primo dovrebbe essere quasi certamente un androide esattamente come gli altri Host dei Parchi a Tema della Delos, e nella sua storyline a quanto pare ritroverà il corpo malmesso di Dolores (Evan Rachel Wood) e lo rimetterà in sesto.

Sappiamo però che parte della coscienza di Dolores si è trasferita nel corpo sintetico di Charlotte Hale alla fine della seconda stagione, che è anche il modo in cui riesce a fuggire dall'Isola del Westworld. Si creano fronti diversi: il piano di Dolores-Hale per distruggere la razza umana, quello di Dolores e Bernard (Jeffrey Wright) per la sopravvivenza della loro specie e poi quello che vede Meave (Thandie Newton) ingaggiata da un misterioso personaggio interpretato proprio da Cassel per uccidere Dolores.

La premiere di Westworld 3 andrà in onda su HBO il prossimo 15 marzo. Dovrebbe essere trasmessa in Italia in lingua originale con sottotitoli alle 3.00 di notte dello stesso giorno su Sky Atlantic. Il primo episodio durerà 1 ora e 8 minuti. Si tratta di un minutaggio considerevolmente inferiore rispetto a quello della prima stagione, dalla durata di un'ora e trenta minuti e anche rispetto a quella della seconda stagione, che aveva reintrodotto il mondo creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy con un minutaggio di 70 minuti. In totale questa terza stagione avrà otto episodi. Nell'attesa vi rimandiamo all'ultimo trailer ufficiale di Westworld.