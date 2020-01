Westworld stagione 3: Emily potrebbe tornare? Parla l'attrice Katja Herbers

Pur non potendosi sbilanciare circa il futuro della serie, Katja Herbers ipotizza l'eventuale ruolo che avrebbe il suo personaggio nella terza stagione di Westworld: Emily potrebbe tornare sotto forma di automa e la sua storyline potrebbe essere legata al padre.

Durante un'intervista rilasciata in occasione di un panel CBS per la promozione della serie Evil rinnovata per una seconda stagione, l'attrice ha rivelato che il suo personaggio in Westworld potrebbe effettivamente essere riproposto e, ai microfoni di The Wrap, ha dichiarato:

"Credo che tutto sia possibile, poiché il mio personaggio è stato copiato, giusto? [...] Ci sono infinite copie di me che potrebbero essere riportate indietro in qualsiasi momento"

Il riferimento è alla puntata finale, in cui avevamo assistito alla sua tragica uccisione ad opera del padre, l'Uomo in Nero interpretato da Ed Harris, convinto che anche la figlia fosse una replica prodotta per ingannarlo. La serie ci ha però ormai abituato a colpi di scena ad alto tasso emotivo, e anche in occasione del finale abbiamo avuto modo di assistere ad una piccola sorpresa: una scena post credit ambientata in un futuro lontano rispetto alla linea cronologica principale, in cui l'Uomo in Nero si trova di fronte proprio ad una replica della figlia.

La Herbers si è detta molto contenta per aver avuto l'occasione di lavorare con Harris, tanto che non vedrebbe l'ora di tornare a girare scene insieme a lui. In effetti possiamo presumere che il legame padre-figlia tornerebbe ad essere centrale e potrebbe ulteriormente essere approfondito in relazione al pentimento del padre per ciò che ha commesso.

Il trailer con la data di uscita di Westworld 3, diffuso da HBO, ci conferma che l'appuntamento è per il 15 marzo 2020.