Westworld: la terza stagione sarà una sorta di reboot per lo show?

Nel corso dell'intervista fiume concessa a Deadline, il capo della programmazione di HBO ha parlato anche del primo teaser trailer della terza stagione di Westworld, che chiaramente promette qualcosa di totalmente inedito.

Come ha potuto capire chiunque abbia visto quel primo teaser con Aaron Paul protagonista, lo show si addentrerà per la prima volta nel mondo reale abbandonando la dimensione chiusa e ristretta del parco a tema, con una Dolores a caccia - sembra - di qualcosa di ben preciso e il nuovo personaggio immerso in una doppia vita, da tranquillo operaio di giorno a terrorista e criminale di notte.

Alla domanda se questa stagione rappresenti una sorta di reboot dell'intera serie, visto il suo aspetto completamente rinnovato e differente dal passato, Casey Bloys ha risposto: "Non proprio un reboot. Alla fine della scorsa stagione, Dolores riusciva a uscire. Quindi è una sorta di anticipazione di come è effettivamente il mondo, a cosa potrebbe assomigliare. Tutto quello che dirò è che ci sono sempre i robot al suo interno, ma non si tratta affatto di un reboot quanto di una continuazione delle storie dei personaggi".

Bloys ha parlato anche del rapporto che lega HBO a J.J. Abrams, attualmente impegnato nella immensa campagna promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che ha da poco siglato un accordo di supervisione con WarnerMedia: "Non ho alcun aggiornamento sul suo accordo con Warner, ma ha il suo progetto con noi in fase di sviluppo, che è anche la prima cosa che ha scritto da parecchio tempo a questa parte. Abbiamo Lovecraft con lui e ovviamente Westworld. Qui alla HBO siamo pienamente nel JJ business, amiamo davvero molto lavorare con lui".

La terza stagione di Westworld debutterà su HBO nel corso del 2020 (presumibilmente in primavera).