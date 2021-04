Westworld, Thandie Newton conferma: 'Le riprese per la stagione 4 partiranno presto'

Lo scorso anno Westworld è stata rinnovata per una quarta stagione, una notizia chiaramente esaltante per i fan dello show HBO, e ora Thandie Newton con un post sui social network conferma che i lavori per i nuovi episodi partiranno molto presto.

L'interprete di Maeve, uno dei personaggi più amati della serie, ha infatti condiviso nelle sue Instagram Stories il lavoro di un fan in cui il logo di Westtworld viene aggiunto al suo nome e ha sottolineato come presto partiranno i lavori per la stagione 4: "Aaaaah questo mi ha fatto sorridere oggi. Maeve - come potrà mai ringraziarla? Le riprese della quarta stagione inizieranno presto".

Intanto i telespettatori sono curiosi di scoprire come il personaggio di Maeve si evolverà nella stagione 4 di Westworld. Vi ricordiamo infatti che l'androide è riuscita a mettere in salvo sua figlia ma ora, resta da chiarire quale sarà il suo nuovo obiettivo per i prossimi episodi.

La Newton ha chiarito che spera in un futuro migliore per la sua Maeve, fatto soprattutto di libertà, quella libertà che fin qui non è mai stata in grado di assaporare appieno, essendo spesso e volentieri solo un oggetto nelle mani di altri. Voi cosa vi aspettate dal futuro di Westworld? Come sempre diteci la vostra nei commenti.