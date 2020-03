Westworld torna stasera su HBO e Sky Atlantic con la terza stagione. Ecco come seguirlo

Dopo una lunga attesa durata un anno e mezzo, la serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy partendo dal film di Michael Crichton è pronta a tornare questa sere su HBO e Sky Atlantic con Westworld III: The New World, terza stagione della seguitissima e cerebrale opera fantascientifica con protagonista Evan Rachel Wood.

La premiere della terza stagione, intitolata "Parce Domine" (tradotto dal latino "perdonaci signore"), sarà infatti trasmessa negli USA dalla HBO in prima serata, il che significa che in Italia andrà in onda in contemporanea su Sky Atlantic alle 2.00 di notte a cavallo tra domenica 15 marzo e lunedì 16 marzo, in versione originale con sottotitoli. Sarà anche possibile rivedere l'episodio alle 20.15 di lunedì 16 marzo, mentre per i prossimi episodi settimanali la replica slitterà di un'ora, alle 21.15 di ogni lunedì, sempre in v.o. con sottotitoli.



Sarà possibile seguire la premiere di Westworld III: The New World on-demand su Sky, al canale Sky Atlantic, oppure in streaming sulla piattaforma NOW TV, ovviamente allo stesso orario indicato poco sopra. Seguirete in contemporanea o aspetterete? Fateci sapere cosa farete nei commenti in calce alla notizia.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al first look dei primi quattro episodio di Westworld III, allo speciale dedicato alla seconda stagione di Westworld e all'intera timeline riordinata della serie HBO. Fateci sapere cosa ne pensate.