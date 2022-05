Westworld: l'inquietante primo trailer svela la data d'uscita della nuova stagione!

HBO ha diffuso in streaming un primo teaser trailer della Stagione 4 di Westworld, che arriverà sul canale via cavo americano (e in streaming su HBO Max) dopo oltre due anni dalla terza stagione, anche per via dei rallentamenti delle produzioni hollywoodiane causati dalla situazione Covid. Il teaser ha svelato anche la data d'uscita degli episodi.

Intitolato "It doesn't look like anything to me", questo inquietante teaser mostra una New York distopica e spaventose immagini fantascientifiche, il tutto sulle note di "Perfect Day" di Lou Reed. Il trailer presenta anche mostra anche il ritorno di Evan Rachel Wood nei panni di Dolores Abernathy (che vedevamo sacrificarsi nella passata stagione), Thandiwe Newton come Maeve Millay, Ed Harris come L'uomo in nero, Jeffrey Wright come Bernard Lowe, Tessa Thompson come Charlotte Hale, Luke Hemsworth come Ashley Stubbs, Aaron Paul come Caleb Nichols e Angela Sarafyan come Clementine Pennyfeather.

Il trailer, che oltre al ritorno di Dolores, mostra anche quello dell'Uomo in Nero dopo il lungo processo di comprensione che lo aveva visto protagonista durante gli eventi della Stagione 3, svela anche la data d'uscita di questa quarta stagione: 26 giugno 2022.

In una precedente intervista, Jeffrey Wright aveva anticipato gli eventi di Westworld 4: "Sarà più del Westworld che tutti si aspettano e scaverà di più in alcuni problemi e in una tecnologia che ci sembrerà familiare, come sempre. Sarà eccitante." E in effetti la co-creatrice Lisa Joy dello show tempo fa aveva parlato di "nuovi mondi", che secondo lei troveremo molto divertenti.

"Bernard sta ancora provando a risolvere tutto" ha aggiunto il celebre attore, vincitore di Emmy e Tony Awards. "La lotta continua e Bernard è proprio lì al centro. Sarà divertente." Sembra quindi che avremo ancora tanto da vedere. E in effetti di storia ce n'è ancora tanto da raccontare, perché secondo quanto riportato, Westworld sarà composta da 6 stagioni.