Westworld: ufficiale la Stagione 4, in tutto saranno 6

È con un video pubblicato via Instagram che HBO ha finalmente ufficializzato il rinnovo di Westworld per una quarta stagione, e questo a due episodio dalla fine della terza, che è stata un grande punto di svolta per l'intrigante serie fantascientifica creata da Jonathan Nolan e dalla collega e moglie Lisa Joy.

Come scrive poi l'Hollywood Reporter, al momento non è assolutamente chiaro quando potrà arrivare sul piccolo schermo la quarta stagione, se tra un anno, un anno e mezzo o addirittura due, dato il grande lavoro d'effetti speciali che richiede ogni episodio, e non è nemmeno stabilito il numero totale di episodi, che potrebbero sempre essere 8, meno o anche di più.



Il Presidente della Programmazione HBO, Casey Bloys, ha dichiarato: "Dal parco a tema occidentale alla metropoli tecnocratica del prossimo futuro, abbiamo apprezzato moltissimo ogni svolta nata dalle menti di questi due grandi autori. Non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà la loro ispirata visione". Il rinnovo era già previsto da tempo, comunque, a prescindere dagli ascolti un po' al ribasso della stagione attuale.



Rientrava infatti tutto nell'accordo milionario stipulato da Nolan e da Joy lo scorso anno con HBO, che stando a numerose fonti dovrebbe contemplare anche altre due ulteriori stagioni di Westworld, così da arrivare fino a sei stagioni totali e non cinque come inizialmente programmato.



Nel frattempo la coppia è al lavoro su The Peripheral per Amazon Prime Video.