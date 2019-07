Westworld: vediamo i poster ufficiali dedicati all'evoluzione dei protagonisti della serie

I fan della serie TV di punta dell'emittente televisiva HBO hanno recentemente potuto dare un primo sguardo agli eventi della terza stagione, grazie al trailer di Westword presentato durante il San Diego Comic-Con. Ora potranno anche ammirare questi poster che ci mostrano il viaggio dei protagonisti durante le stagioni della serie.

Troviamo quindi i personaggi di Maeve, Dolores, Charlotte, Bernard, William e Caleb, ultima aggiunta al cast e interpretato da Aaron Paul, celebre per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad.

Le stupende immagini ci fanno vedere qual'è stato il percorso, fisico e mentale, che i protagonisti hanno dovuto affrontare, per uscire finalmente dal parco di divertimenti a tema Old West creato dalla multinazionale Delos Inc. Negli episodi inediti quindi scopriremo qualcosa in più del mondo futuristico creato da HBO, per conoscere le ulteriori novità che la terza stagione porta con sé vi consigliamo di leggere questa intervista ai produttori di Westworld.

Oltre alla stella di Breaking Bad, nella corso delle prossime puntate potremo fare la conoscenza dei personaggi interpretati da Lena Waithe, Marshaw Lynch e Vincent Cassel, quest'ultimo indicato dai più come prossimo villain della serie.

La data di uscita della terza stagione è fissata ancora per un generico 2020, inoltre non conosciamo ancora il numero di episodi che comporranno la nuova stagione dello show.