Westworld, Vincent Cassel anticipa l'arrivo di una quarta stagione

Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno rivelato di voler realizzare una quarta stagione di Westworld, l'apprezzata serie HBO tornata in onda in questi mesi su Sky Atlantic, e a confermare i progetti degli showrunner ci ha pensato anche Vincent Cassel in una recente intervista.

L'attore, tra le new entry più attese della stagione in corso, ha spiegato come si è approcciato alla serie sci-fi: "Ci è voluto molto tempo prima che mi interessassi alla serie. Pensavo che fosse difficile da affrontare, perché sapevo che era molto lunga e coinvolgente. In sostanza non guardo molte serie tv, forse in totale ne ho viste 10. Ma Westworld è una di queste, e devo dire che mi è davvero piaciuta. Ho pensato che fosse ben recitata, e che avesse una scrittura sempre intelligente e ponderata."

A proposito dell'ambientazione e del lavoro dei due autori, Cassel ha aggiunto: "Lo stile di questi set è davvero elegante, è tutto così bello e perfetto. È stato davvero interessante approfondire e rendersi conto di quante persone sono coinvolte. E la mia domanda ancora oggi è: come fanno Jonah e Lisa a controllarla da così lontano? Perché non si vedono molto una volta che lo show è iniziato. Eppure controllano tutto."

Parlando infine di come gli è stato proposto il ruolo, l'attore ha confermato che i due showrunner hanno già programmato alcuni risvolti di un'eventuale quarta stagione: "Mi hanno presentato il personaggio in modo globale, attraverso dei concept. Chi era, cosa faceva, dove voleva andare e quale era il suo piano finale. Tutti i dettagli. Onestamente, una volta che ho accetto e sono volato an Los Angeles, ho capito che avrei dovuto interpretare davvero tutto quello che mi avevano detto. Ma c'è ancora molto da esplorare. Perciò, qualunque cosa vogliano fare, ci sono un sacco di cose che mi hanno detto che non fanno parte di questa stagione."

Il quinto episodio della terza stagione di Westworld, lo ricordiamo, debutterà su Sky Atlantic il prossimo 13 aprile. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima metà di Westworld 3.