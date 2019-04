Westworld: Vincent Cassel sarà il villain della terza stagione

Il villan della terza stagione di Westworld ha finalmente un volto, ed è un volto di primissimo livello. Ad aggiungersi al cast della serie è Vincent Cassel, nome che ha sbaragliato una concorrenza non da poco.

Si era già fatto qualche nome, infatti, riguardo il possibile interprete del villain della prossima stagione di Westworld. Probabile, ad un certo punto, era sembrato anche l'ingaggio di Antonio Banderas. Cassel è arrivato, quindi, un po' come un fulmine a ciel sereno, senza preavviso. Un annuncio che, comunque, avrà sicuramente accontentato i fan della serie.

Ad essersi già mostrati più che soddisfatti per l'operazione sono stati Jonathan Nolan e Lisa Joy, produttori esecutivi di Westworld, che hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti di poter lavorare con Vincent Cassel. Siamo suoi fan da tantissimo tempo e siamo impazienti di vederlo aggiungersi al team di Westworld".

La scelta di Cassel, dunque, sembra tutt'altro che un ripiego. Nessun dettaglio, comunque, è ancora trapelato sul personaggio che l'attore de L'Odio sarà chiamato ad interpretare. Il noto attore va ad aggiungersi, dunque, ad altre importanti new entry che faranno parte di questa stagione, come Lena Waithe e Aaron Paul. Il cast già presente nelle scorse stagioni comprende, invece, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson, Fares Fares, Luke Hemsworth, Louis Herthum, Simon Quarterman, Talulah Riley, Rodrigo Santoro, Gustaf Skarsgård, Ed Harris, Ingrid Bolsø Berdal, Clifton Collins Jr., Angela Sarafyan, Katja Herbers, Shannon Woodward, Zahn McClarnon, ed Anthony Hopkins. La terza stagione di Westworld debutterà nel 2020 e sarà prodotta, come sempre, dalla HBO.