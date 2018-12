WGA 2019, rivelate le nomination: Hill House e The Handmaid's Tale tra i favoriti

Poche ore fa sono state annunciate le nomination televisive per i Writers Guild Awards 2019, che hanno riconosciuto i meriti di tantissime serie clamorosamente snobbate dai Golden Globe.

Tra le serie pluri-nominate citiamo Atlanta, Barry e The Crown, seguite da The Handmaid's Tale e le hit di Netflix Hill House, Maniac e Narcos: Messico.

La cerimonia di premiazione dei Writers Guild Awards 2019 avrà luogo il 17 febbraio prossimo in due eventi congiunti, che si terranno al Beverly Hills Hotel di Beverly Hills, in California, e all’Edison Ballroom di New York dopo che i 13.000 membri della WGA avranno eletto i vincitori.

Qui sotto vi proponiamo tutte le nomination:

DRAMA SERIES

The Americans, scritta da Peter Ackerman, Hilary Bettis, Joshua Brand, Joel Fields, Sarah Nolen, Stephen Schiff, Justin Weinberger, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson - FX Networks

Better Call Saul, scritta da Ann Cherkis, Vince Gilligan, Peter Gould, Gennifer Hutchison, Heather Marion, Bob Odenkirk, Thomas Schnauz, Gordon Smith, Alison Tatlock - AMC

The Crown, scritta da Tom Edge, Amy Jenkins, Peter Morgan - Netflix

The Handmaid’s Tale, scritta da Yahlin Chang, Nina Fiore, Dorothy Fortenberry, John Herrera, Lynn Renee Maxcy, Bruce Miller, Kira Snyder, Eric Tuchman - Hulu

Succession, scritta da Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Anna Jordan, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Daniel Zelman - HBO

COMEDY SERIES

Atlanta, scritta da Ibra Ake, Donald Glover, Stephen Glover, Taofik Kolade, Jamal Olori, Stefani Robinson, Paul Simms - FX Networks

Barry, scritta da Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Liz Sarnoff, Ben Smith, Sarah Solemani - HBO

GLOW scritta da Liz Flahive, Tara Herrmann, Nick Jones, Jenji Kohan, Carly Mensch, Marquita Robinson, Kim Rosenstock, Sascha Rothchild, Rachel Shukert - Netflix

The Good Place, scritta da Megan Amram, Christopher Encell, Kate Gersten, Cord Jefferson, Andrew Law, Joe Mande, Kassia Miller, Dylan Morgan, Matt Murray, Rae Sanni, Daniel Schofield, Michael Schur, Josh Siegal, Jen Statsky, Tyler Staessle - NBC

The Marvelous Mrs. Maisel, scritta da Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Jen Kirkman, Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Amy Sherman Palladino - Amazon Prime Video

NEW SERIES

Barry, scritta da Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Liz Sarnoff, Ben Smith, Sarah Solemani - HBO

The Haunting of Hill House, scritta da Meredith Averill, Charise Castro Smith, Mike Flanagan, Jeff Howard, Rebecca Leigh Klingel, Scott Kosar, Liz Phang - Netflix

Homecoming, scritta da Micah Bloomberg, Cami Delavigne, Eli Horowitz, Shannon Houston, Eric Simonson, David Wiener - Amazon Prime Video

Pose, scritta da Steven Canals, Brad Falchuk, Todd Kubrak, Janet Mock, Ryan Murphy - FX Networks

Succession, scritta da Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Anna Jordan, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Daniel Zelman -HBO

LONG FORM ORIGINAL

Castle Rock, scritta da Marc Bernardin, Scott Brown, Lila Byock, Mark Lafferty, Sam Shaw, Dustin Thomason, Gina Welch, Vinnie Wilhelm - Hulu

My Dinner with Hervé, scritta da Sacha Gervasi, storia di Sacha Gervasi, Sean Macaulay - HBO

Paterno, scritta da Debora Cahn and John C. Richards - HBO

LONG FORM ADAPTED

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, scritta da Maggie Cohn, Tom Rob Smith, basata sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth - FX Networks

The Looming Tower, scritta da Bash Doran, Dan Futterman, Alex Gibney, Shannon Houston, Adam Rapp, Ali Selim, Lawrence Wright, basata sul libro The Looming Tower di Lawrence Wright - Hulu

Maniac, scritta da Nick Cuse, Cary Joji Fukunaga, Amelia Gray, Danielle Henderson, Mauricio Katz, Patrick Somerville, Caroline Williams, basata sulla serie televisiva norvegese Maniac di Espen PA Lervaag, Håakon Bast Mossige, Kjetil Indregard e Ole Marius Araldsen - Netflix

Sharp Objects, scritta da Ariella Blejer, Scott Brown, Vince Calandra, Gillian Flynn, Dawn Kamoche, Alex Metcalf, Marti Noxon, basata sul libro scritto da Gillian Flynn - HBO

SHORT FORM NEW MEDIA ORIGINAL

After Forever, scritta da Michael Slade & Kevin Spirtas - Vimeo.com

Class of Lies, scritta da Tessa Leigh Williams - Snapchat

Love Daily, scritta da Lauren Ciaravalli, Andrew Eisen, Aaron Eisenberg, Will Eisenberg, Alexis Jacknow, Nathaniel Katzman, Yulin Kuang, Nathan Larkin-Connolly, Alexis Roblan, Bennet D. Silverman, Ryan Wood - Go90.com

West 40s, scritta da Mark Sam Rosenthal & Brian Sloan - West40s.com

SHORT FORM NEW MEDIA ADAPTED

The Walking Dead: Red Machete, scritta da Nick Bernardone - AMC.com

ANIMATION

Bart’s Not Dead (The Simpsons), scritta da Stephanie Gillis - Fox

Boywatch (Bob’s Burgers), scritta da Rich Rinaldi - Fox

Just One of the Boyz 4 Now for Now (Bob’s Burgers), scritta da Lizzie Molyneux & Wendy Molyneux - Fox

Krusty the Clown (The Simpsons), scritta da Ryan Koh - Fox

Mo Mommy Mo Problems (Bob’s Burgers), scritta da Steven Davis - Fox

Send in Stewie, Please (Family Guy), scritta da Gary Janetti - Fox

EPISODIC DRAMA

Camelot (Narcos: Mexico), scritto da Eric Newman & Clayton Trussell - Netflix

The Car (This Is Us), scritto da Isaac Aptaker & Elizabeth Berger - NBC

Episode 407 (The Affair), Teleplay di Lydia Diamond e Sarah Sutherland, Storia di Jaquen Tee Castellanos e Sarah Sutherland - Showtime

First Blood (The Handmaid’s Tale), scritto da Eric Tuchma - Hulu

Paean To The People (Homeland), scritto da Alex Gansa - Showtime

The Precious Blood of Jesus (Ozark), scritto da David Manson - Netflix

EPISODIC COMEDY