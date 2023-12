What If 2: Anthony Hopkins è tornato nel MCU per doppiare Odino?

Giunti al settimo episodio di questa seconda stagione di What If...?, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno potuto rivedere sullo schermo le versioni animate di personaggi già comparsi nella vasta narrazione cinematografica dello studio, tra cui la Hela di Cate Blanchett e Odino, ma per quest'ultimo c'è stato il ritorno di Anthony Hopkins?

L'ultimo episodio della serie animata ha posto la seguente domanda: "E se... Hela trovasse i Dieci Anelli?". Molti attori del MCU sono tornati a prestare la voce ai loro personaggi, ma alcuni ruoli sono stati riassegnati. Tra l'altro, i fan hanno amato la coppia Hela/Wenwu.

Mentre l'episodio ha visto il ritorno di Cate Blanchett nel ruolo di Hela, non è stato così né per il ruolo di Xu Wenwu né per quello di Odino. Tony Leung ha interpretato Wenwu in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma è stato Feodor Chin a prendere il suo posto nella serie animata. Nell'episodio, così come in quello precedente, "E se... Kahhori avesse rimodellato il mondo", c'è stata l'apparizione di Odino, il personaggio interpretato da Anthony Hopkins nel MCU. Tuttavia, Hopkins non ha ripreso il suo ruolo nella serie animata.

In What If...?, il ruolo di Odino è stato interpretato da Jeff Bergman, l'attore noto per aver doppiato Bugs Bunny. Bergman ha interpretato per la prima volta l'iconico personaggio dei Looney Tunes nel 1989 e ha anche doppiato vari personaggi come Fred Flinstone, Daffy Duck, Gatto Silvestro, Titti, Foghorn Leghorn, Elmer Fudd, Porky Pig, Marvin il marziano, Pepé Le Pew, Taz, Yosemite Sam, Speedy Gonzales, Orso Yogi, Huckleberry Hound, Quick Draw McGraw, Snagglepuss, Boo Boo, George Jetson, Barney Rubble, Eustace Bagge e molti altri.

Il terzo episodio della seconda stagione di Marvel's What If...? ha posto la domanda: "E se... Happy Hogan salvasse il Natale?". L'episodio a tema natalizio è un omaggio a Die Hard e vede Happy Hogan (Jon Favreau) cercare di salvare l'Avengers Tower dall'ira di Justin Hammer (Sam Rockwell). Nell'episodio sono presenti i sei Vendicatori originali, ma come per Odino non tutti gli attori del Marvel Cinematic Universe sono tornati a dare voce ai rispettivi personaggi.