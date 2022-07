What If...? 2, al Comic-Con annunciato anche il ritorno di Scarlet Witch!

Al Comic-Con di San Diego sono stati annunciati i protagonisti di What If...? 2, l'apprezzatissima serie animata targata MCU che ci porta in universi alternativi che presto farà il suo debutto su Disney+ e tra questi, a quanto pare, ci sarà anche Scarlet Witch.

Nel corso della presentazione del primo episodio della seconda stagione di What If...? al panel di animazione dei Marvel Studios, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen appare nei titoli di testa. Nell'episodio in questione intitolato "E se Captain Carter avesse combattuto contro l'Hydra Stomper?" viene fatto un chiaro riferimento a Wanda e, sarà la prima volta che la rivedremo all'opera dopo i fatti di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness. Tra l'altro questo evento segna anche il debutto animato vero e proprio del personaggio, dopo la versione zombie della prima stagione della serie.

Per i fan di Wanda Maximoff, questa è davvero una buona notizia. La discesa di Wanda nella follia è stata una delle narrazioni più entusiasmanti. Il pubblico l'ha vista voltare le spalle in Doctor Strange 2 e diventare uno dei cattivi più potenti (e violenti) dell' intero universo.

In molti sperano ancora in un film stand-alone su Scarlet Witch e questa sua apparizione in What If...? 2 potrebbe essere il perfetti trampolino di lancio. Voi cosa pensate che accadrà? Ditecelo nei commenti.