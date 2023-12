What If 2 ha corretto l'MCU sull'utilizzo delle Gemme dell'Infinito? La spiegazione

Libertà creativa e vie alternative: queste le parole d'ordine di What If..., la serie animata Marvel Studios in grado riscrivere con leggerezza e senza gravi conseguenze narrative alcune epocali pagine della più che decennale storia del sempre più vasto Marvel Cinematic Universe.

La seconda stagione in corso si sta configurando come un gradito dono natalizio da parte di Kevin Feige&co.: tra citazioni di capolavori cult del calibro di Blade Runner e Die Hard ed affascinanti storie con protagonisti gli eroi più amati, What If 2 si configura come uno dei prodotti più sperimentali e creativi della fortunata saga cinematografica e televisiva.

Il sesto episodio risulta essere una vera e propria dichiarazione di intenti, dimostrando ulteriormente il coraggio e l'ardore della serie attraverso l'introduzione di Kahhori, il primo supereroe Mohawk nonché primo personaggio originale creato appositamente per l'MCU, senza alcun background fumettistico alle sue spalle.

L'entusiasmo di Devery Jacobs per Kahori, la sua controparte animata, è alle stelle, così come la curiosità destata negli spettatori dalla new entry e dai suoi inimmaginabili poteri in grado di riscrivere la realtà. Durante l'episodio, Kahhori ha la facoltà di prendere il controllo della Gemma dello Spazio (il caro, vecchio Tesseract) ed è in grado di conferire i suoi stessi poteri ad una considerevole moltitudine di persone. Effettivamente, non abbiamo mai visto la cerulea Gemma avere un effetto di tali proporzioni.

Facciamo un salto indietro nel tempo: in Avengers: Age of Ultron abbiamo avuto il primo sguardo ai fratelli Wanda e Pietro Maximoff e ai loro straordinari poteri, generati dal contatto con un'altra Gemma, quella della Mente. I personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson, però, possiedono abilità radicalmente diverse e slegate tra loro, vale a dire la telecinesi e la supervelocità.

Nella storia che tutti conosciamo, veniamo a sapere che i poteri dei gemelli fossero dormienti nei loro geni e, dunque, la Gemma dell'Infinito sarebbe stato solo il passe-partout in grado di sbloccarli. Seguendo questa teoria, visti i recenti eventi narrati in What If 2, probabilmente gli antenati di Kahhori godrebbero di una predisposizione allo stesso insieme di poteri, il che spiegherebbe lo sviluppo narrativo dello show. O magari, più semplicemente, la Gemma dello Spazio potrebbe funzionare diversamente da quella della Mente, elemento chiave nello sviluppo di Scarlet Witch e di Quicksilver.

La sensazione è che i prossimi episodi potrebbero rivelare qualche altra, interessante novità capace di generare innumerevoli discussioni e teorie. D'altronde, i fan Marvel sono ormai abituati al brainstorming per ogni nuovo progetto: non ci resta che attendere gli sviluppi dei prossimi episodi di What If 2.