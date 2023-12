What If 2: cosa mostreranno i prossimi episodi? Il Multiverso esplode

Dopo aver rifatto Die Hard con gli Avengers e Blade Runner con Nebula, la seconda stagione di Marvel What If arriva oggi al quarto giorno di programmazione su nove in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

La puntata di oggi vede come protagonista Tony Stark e immagina cosa sarebbe accaduto se Iron Man avesse incontrato il Gran Maestro, ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? In queste ore sono state pubblicate le sinossi delle restanti puntate della serie tv, ecco cosa mostreranno:

E se... Captain Carter combattesse contro lo Stomper dell'HYDRA? "Dopo che Hydra Stomper è stata recuperata, la missione di Captain Carter per salvare la sua vecchia fiamma, Steve Rogers, la mette in rotta di collisione con nuovi nemici."

E se... Kahhori rimodellasse il mondo? "Dopo che i conquistadores hanno assediato la sua tribù, una giovane donna Mohawk si avventura nelle acque alimentate dal Tesseract del leggendario Lago Proibito per aiutare la sua gente."

E se... Hela trovasse i dieci anelli? "Stanco della sete di sangue di Hela, Odino decide di dare una lezione a sua figlia privandola dei suoi poteri e bandendola sulla Terra. Ma quando approda nell'antica Cina, il richiamo seducente dei Dieci Anelli minaccia di risvegliare il malvagio appetito della Dea della Morte."

E se... gli Avengers si unissero nel 1602? "Quando Captain Carter viene trasportato in un universo di epoca elisabettiana, popolato da varianti dei personaggi del MCU, dovrà scoprire la causa dell'anomalia temporale che ha misteriosamente bloccato così tanti eroi (e cattivi) nell'anno 1602."

E se... Strange Supreme intervenisse? "Quando Captain Carter si allea con un vecchio amico per dare la caccia ai feroci killer che terrorizzano il Multiverso, scopre che la più grande minaccia per l'intera esistenza potrebbe essere più vicina a lei di quanto pensasse..."

Ricordiamo che le puntate di What If 2 usciranno una alla volta ogni giorno per nove giorni consecutivi dal 22 al 31 dicembre, in esclusiva sulla piattaforma Disney+.