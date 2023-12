What if 2, di cosa parla la seconda puntata? Ci sono gli Avengers anni '80!

Negli ultimi tempi possiamo ammettere che l'MCU non sta attraversando un periodo difficile, specie andando a guardare al passato. Le recenti produzioni per il grande e piccolo schermo hanno lasciato più di qualche appassionato con l'amaro in bocca e questo ha segnato anche l'interesse generale. Ora è tutto nelle mani di What if...?.

Ecco quindi che, mentre vi comunichiamo una triste notizia su X-Men 97, ci teniamo anche ad informarvi su quello che accadrà nella seconda puntata della nuova stagione della serie Marvel più folle di sempre.

Se infatti, come abbiamo visto, il primo episodio di What if...? 2 ci ha mostrato una Nebula redenta ed in procinto di percorrere la retta via, questa nuova storia promette di alzare ancora di più l'asticella, come? Proponendo gli Avengers anni '80!

La vicenda infatti sarà incentrata su Peter Quill, che cresciuto dal suo vero padre Ego, che arriva sulla terra nel 1988, con l'intento di distruggere tutto ciò che incontra. Per farcela però dovrà vedersela con una squadra di vendicatori formata da membri del calibro di Howard Stark e Peggy Carter.

Di certo uno degli episodi che più faranno felici gli amanti dei super eroi Marvel, voi che ne dite? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Marvels.