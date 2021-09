What If 2, il designer: 'ci saranno personaggi della Fase 4 e altri nuovi di zecca'

I primi cinque episodi di What If...? sono già stati pubblicati e stanno riscuotendo un buon successo. Questa è la prima serie animata dei Marvel Studios ad arrivare su Disney+ ed è già stata rinnovata per una seconda stagione che si preannuncia ancora più entusiasmante.

Lo spettacolo ha posto molte domande che vanno da "E se...il mondo perdesse i suoi eroi più potenti?" a "E se i supereroi diventassero zombie?!" e i fan sono ansiosi di vedere cosa avrà in serbo lo show in futuro.

Kevin Feige ha già anticipato che la seconda stagione dello show includerà i personaggi della Fase 4 del MCU e la star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Simu Liu, ha recentemente dichiarato al podcast Phase Zero di ComicBook.com che vorrebbe apparire nelle stagioni future.

Di recente il designer di What If…? Paul Lasaine, ha parlato con The Direct della seconda stagione:



"Nella seconda stagione ci sono alcuni personaggi che si basano su alcuni personaggi dei nuovi film che stanno uscendo. E poi ce ne sono alcuni che sono nuovi di zecca, come...letteralmente nuovi di zecca", ha detto Lasaine prima di lasciarsi sfuggire qualcosa di troppo.

Nascondendo eventuali spoiler, Lasaine ha rivelato che i produttori hanno bloccato un "effetto interessante" che sarebbe stato utilizzato "su un altro film che non uscirà ancora per un altro anno o due", ecco le sue parole:



"È stato davvero fantastico, i produttori ci hanno detto 'Beh, in realtà, lo faremo in quest'altro film che non uscirà ancora per un altro anno o due, quindi puoi tirar fuori un effetto diverso?' e noi abbiamo risposto 'Ok, sì, certo, possiamo farlo.' Non succede così spesso, perché ognuno di questi episodi, per la maggior parte, è basato su questi film esistenti, anche se è un mash-up".



Vi lasciamo con la nostra recensione del quinto episodio di What If...? e tutti i parallelismi tra What If e i film Marvel nel nostro approfondimento.