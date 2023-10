What If 2, nuovi dettagli sulla Variante di Nebula e i nuovi Guardiani della Galassia

Svelati i titoli e le trame di What If 2? , sappiamo che la nuova stagione della serie animata targata Marvel dedicherà il primo episodio proprio a Nebula e dal titolo della premiere non possiamo che fare qualche ipotesi su questa visione animata all'alternativa dell'MCU.

Il titolo non lascia dubbi: "E se Nebula si unisse ai Nova Corps?". I Nova Corps sono un'organizzazione militare intergalattica: in Guardiani della Galassia, primo film della trilogia di James Gunn, conosciamo Glenn Glose nel ruolo della leader Nova Prime.

Adesso che i Guardiani della Galassia stanno per entrare in una nuova era, potremmo trovare in What If 2 qualche indizio dei nuovi Guardiani? Non sappiamo ancora in che realtà si svolgerà la storia ma pare che incontreremo proprio nomi del calibro di Korg, Miek, Yon-Rogg, Howard the Duck e infine, la leader Nove Prime: e se così fosse, i nuovi Guardiani della Galassia potrebbero essere davvero una squadra piuttosto temibile!

Al momento What If 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale ma la seconda stagione della serie animata dovrebbe approdare su Disney+ entro il 2023: nell'attesa di scoprire il destino di Nebula, nella prossima stagione potrebbe regalarci anche il ritorno di Steve Rogers in What If 2!