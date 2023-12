What If 2: questo episodio 2 è stato creato per la prima stagione, perché fu rinviato?

Tra i nove nuovi episodi di What If 2 ce n'è uno, quello che esce oggi 25 dicembre 2023 intitolato "E se Tony Stark avesse incontrato il Gran Maestro?", che in realtà è stato creato già ai tempi della prima stagione della serie tv animata dei Marvel Studios.

Come mai fu rinviato e successivamente riciclato per la seconda stagione? Lo ha spiegato, nel corso di una recente intervista promozionale, il co-creatore di Marvel What If AC Bradley:

"Quello che è successo con l'episodio di Gamora e Tony è che originariamente fu pensato per la prima stagione, anzi proprio all'inizio della prima stagione, se non ricordo male era stato pensato come uno dei primi episodi. Tuttavia, a causa del COVID e dei ritardi accumulati nella produzione, una delle straordinarie case di animazione che lavorano a questa serie è stata colpita molto duramente dalla pandemia, e a quel punto avevamo due scelte: posticipare l'intera stagione alla fine dell'anno, o posticipare questa puntata e rinviarla alla seconda stagione. Speravamo che vedere Gamora nel finale servisse da teaser per ciò che sarebbe arrivato, scoprire come Tony e Gamora sono diventati amici, perché questi due non interagiscono nemmeno nell'universo principale del MCU."

Ricordiamo che i nove episodi di What If 2 usciranno uno al giorno dal 22 al 31 dicembre in esclusiva su Disney+. Per altri contenuti, scoprite come What If 2 ha ricreato Die Hard nel MCU.