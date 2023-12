What If 2, l'episodio di Kahhori sarebbe dovuto durare di più: la conferma dell'autore

"E se Kahhori avesse rimodellato il mondo?" è il titolo della sesta puntata di What If 2 e segna il debutto di Kahhori, supereroe mai incontrato prima tra serie, film e fumetti Marvel nonché uno sguardo diverso all'utilizzo delle Gemme dell'Infinito nell'MCU confermandosi tra le puntate più apprezzate della serie animata.

Il successo di Kahhori si espande rapidamente nel fandom mentre l'autore Ryan Little ha rivelato qualche curiosità sull'episodio tra cui la durata. Infatti, originariamente il sesto episodio sarebbe dovuto essere più lungo dei 34 minuti disponibili in streaming: "4 anni di produzione dell'episodio di What If 2 di Kahhori ci hanno lasciato un sacco di racconti di dietro le quinte - scrive Little su X (ex Twitter) - tra cui un primo montaggio lungo quasi 10 minuti in più e molti percorsi narrativi intrapresi, e sono così orgoglioso!".

Il sesto episodio di What If 2 vede Kahhori, prima eroina Mohawk, tentare con ogni mezzo di salvare il suo popolo spingendosi fino in un'altra dimensione. Una storia di coraggio che è stata particolarmente intensa per Devery Jacobs voce di Kahhori in What If 2 riuscendo ad arrivare al cuore del fandom Marvel. Ma il debutto di Kahhori in What If anticipa forse anche l'esordio del personaggio in live-action? Nel Multiverso tutto è possibile!