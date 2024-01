What If 2, un episodio scartato su Spider-Man era davvero cupo

La seconda stagione di What If...? si è conclusa e il pubblico ha avuto la possibilità di vedere le vere potenzialità della saga del Multiverso espresse al loro meglio. Gli sceneggiatori hanno, ovviamente, dovuto fare una scelta su che episodi realizzare e tra gli scartati ci sarebbe uno su Spider-Man.

Il finale della seconda stagione di What If...? si è inevitabilmente collegato alla saga del Multiverso ma, secondo alcune indiscrezioni, tra gli episodi non realizzati ci era stato tenuta in considerazione per la serie una puntata dedicata a Spider-Man, molto più cupa rispetto al modo in cui il personaggio è stato presentato all'interno del Marvel Cinematic Universe. I rallentamenti causati dalla pandemia avrebbero spinto gli sceneggiatori a non immergersi in una narrazione più cupa, cercando di curare maggiormente la trama generale più che i racconti dei singoli personaggi.

"Ho scritto un episodio, che finisce sempre in un cassetto, che era molto, molto buio. Lo chiamavo 'I figli degli uomini con l'Uomo Ragno'" ha raccontato lo sceneggiatore capo della serie. Il riferimento a I Figli degli Uomini di Alfonso Cuaron è palese, facendo ipotizzare che la storia avrebbe visto al centro un Peter Parker che agiva in un mondo morente, in cui la speranza si stava man mano esaurendo. La serie, nel corso del tempo, ha esplorato versioni sempre più estreme dei vari personaggi e, realizzare un episodio di questo tipo, sarebbe potuto essere un modo di vedere uno Spider-Man più oscuro.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi sveliamo la commuovente citazione ad Avengers in What If 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!