What If 2, la nuova foto promozionale svela il ritorno di Iron Man dal Multiverso!

Mentre proseguono i lavori per la terza stagione di What if...? , arriva una nuova immagine promozionale che mostra l'iconico Iron Man di ritorno dal Multiverso. Ma le sue sembianze sono diverse dalle solite. Che è successo alla sua armatura?

Nella nuova foto promozionale per la seconda stagione di What If...? l'armatura di Iron Man vede un importante upgrade: è molto più massiccia e colorata, e probabilmente nasconderà in sé dei piccoli segreti.

Bisognerà aspettare l'uscita della seconda stagione, prevista per il 2024 su Disney+, per poter vedere la nuova armatura. Il Tony Stark che conosciamo purtroppo non c'è più, ma What If riporta il personaggio nel MCU. In questa versione, l'eroe viene salvato da Killmonger.

In questo secondo capitolo Iron Man non verrà doppiato da Robert Downey Jr, ma qualcun altro al posto suo. Vicino a lui ci sarà anche Gamora, che nell'episodio indossa il costume di Thanos. Tra l'altro, i due protagonisti sarebbero dovuti apparire nella prima stagione della serie, ma pare che a causa del covid l'episodio sia stato appunto rimandato alla seconda stagione, lasciando gli spettatori in una curiosità smisurata.

