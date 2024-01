What If 2, Hayley Atwell vede infinite possibilità per la sua Captain Carter

Cosa riserva il futuro per Captain Carter?Hayley Atwell sembra abbastanza ottimista sul destino del suo personaggio. Peggy Carter, già comparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è una delle figure chiavi della serie Marvel What If...?

"Penso che in virtù della natura dell'incredibile ragnatela di possibilità e di tutti questi mondi paralleli ci sia una certa libertà che permette di non attaccarsi eccessivamente a un singolo filo. Penso che lei stesse svolgendo un ruolo particolare in quel preciso momento in Doctor Strange, dove era molto più cupo. Era molto più serio e pressante e l'impostazione della scena dove dice "Potrei fare questo tutto il giorno" per poi venire immediatamente trapassata da parte a parte dal suo stesso scudo è essenzialmente una stupida piccola gag" ha dichiarato l'attrice. Lo scudo è una parte essenziale del personaggio di Carter, ed è presente anche in What If...?: una replica incredibile dello scudo è anche in vendita per i fan.

"Secondo me bisogna prendere in considerazione ogni aspetto di Captain Carter, come il fatto che ama quello che fa, nonostante abbia il peso della responsabilità sulle sue spalle. Amerà per sempre Steve, ma sarà in grado di andare oltre al dolore per avere uno scopo più profondo per sè stessa. E penso che possiamo continuare a svilupparla basandoci su ciò che il pubblico ama di lei" ha aggiunto Atwell. Questo stesso concetto era stato espresso dallo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron, che ha espresso la speranza che lo sviluppo della Carter del suo film e quella della serie Marvel segua traiettorie separate. Qui potete trovare la nostra recensione della seconda stagione di What If...?.