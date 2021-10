What If 2, quali multiversi Marvel vedremo nella seconda stagione?

Abbiamo già avuto un indizio sul futuro di What If. Il profilo twitter dello show ha da poco cambiato il proprio nome in Guardians of the Multiverse, lasciando intendere la direzione che si potrebbe prendere. Ma quali personaggi potremmo aspettarci di rivedere? E quali multiversi potremmo esplorare? Scopriamolo insieme!

Una certezza ce l'abbiamo, e riguarda quello che sarebbe dovuto essere l'episodio 10 di What If che è slittato poi alla seconda stagione. Qui vedremo Tony Stark e Gamora, finiti sul pianeta di Sakaar. Si parla di un episodio pieno di umorismo, che purtroppo a causa dei problemi nella lavorazione dovuti al covid-19 è stato posticipato. Ma secondo molti potrebbe avere un ruolo molto importante in quello che è il progetto Guardiani del Multiverso.

Invece, mentre T'Challa Star-Lord avrebbe dovuto avere uno spin-off tutto suo prima della triste notizia della dipartita dell'attore che lo interpreta, un altro personaggio che potremmo rivedere è Peggy Carter, di cui potremmo avere un'altra versione. In verità dopo ciò che è stato rivelato dalla scena post-credits del nono episodio, potremmo aspettarci di vedere la rivisitazione di Captain America: The Winter Soldier.

E arriviamo qui a Steve Rogers, che abbiamo già visto in versione Zombie. E se la prossima stagione ci regalasse una puntata con il nostro Captain America nei panni del... Presidente? Molti hanno notato un easter egg che si riferiva a questa eventualità nell'ottavo episodio in cui vediamo Uatu vs. Ultron, e nei fumetti effettivamente esiste. Chissà.

E, ovviamente, oltre ai vecchi personaggi potrebbero essere coinvolti anche i nuovi. Partiamo dagli Eterni: che sarebbe successo se avessero aiutato Thanos? Potremmo effettivamente vederlo in un episodio.

Sicuro è invece secondo molti il ritorno di Shang-Chi, che offrirebbe molti spunti in merito a Universi alternativi. Si pensa magari alla possibilità di vedere un mondo in cui è stato ucciso il padre invece di sua madre. O uno in cui Shang-Chi ha deciso di restare negli affari di famiglia dopo aver commesso il suo primo omicidio. Sono davvero diverse le possibilità, che potrebbero cambiare anche la sua posizione, e portarlo a diventare da buono a cattivo.

I fan sperano di poter scoprire presto qualcosa in più in merito a tutto ciò che potranno vedere nella prossima stagione. Intanto attendono l'uscita del prossimo film del MCU, Eternals, in arrivo nelle sale italiane il 3 Novembre!