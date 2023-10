What If 2: il Multiverso MCU prende vita, tra i nuovi scenari anche Marvel 1602!

In queste ore il noto insider Can we get some toast ha svelato i titoli e le trame degli episodi di What If 2, nuova attesissima stagione dell'acclamata serie tv animata dei Marvel Studios che scandaglia gli angoli più remoti del Multiverso Marvel.

Apparentemente c'è qualche discrepanza rispetto ai precedenti titoli di What If 2 trapelati qualche settimana fa, tra conferme e grosse novità: ad esempio, i nuovi titoli sembrerebbero confermare alcune indiscrezioni precedenti, come la storia di Happy Hogan a Natale durante Iron Man 3 e un episodio dedicato alla storia di come la villain di Thor: Ragnarök Hela diventa ancora più forte grazie ai Dieci Anelli di Shang-Chi. Inoltre, confermato per il terzo capitolo il debutto di Kahhori, la prima supereroina originale del MCU creata appositamente per la serie tv Marvel Studios e l'attesissimo adattamento di Marvel 1602, universo alternativo creato da Neil Gaiman che immagina i supereroi Marvel in epoca seicentesca.

Qui sotto tutti i titoli e gli scenari dei 9 episodi di What If 2:

Episode 201: What If... Nebula Joined the Nova Corps?

Episode 202: What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?

Episode 203: What If... Kahhori Reshaped the World?

Episode 204: What If... Hela found the Ten Rings?

Episode 205: What If... lron Man Crashed into the Grandmaster?

Episode 206: What If... Happy Hogan Saved Christmas?

Episode 208: What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?

Episode 209: What If... The Avengers Assembled in 1602?

Episode 210 : What If... Strange Supreme Intervened?

Come potete notare manca all'appello l'episodio 7 di What If 2: precisiamo che non si tratta di un errore, dato che stando al noto insider My time to shine hello la puntata è stata tagliata dalla seconda stagione e debutterà invece in What If 3, come successo con l'episodio di Iron Man e Grandmaster, che invece era stato pensato per la stagione 1 e successivamente 'spostato' alla seconda.

What If 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare su Disney+ nel primo trimestre del 2024, con la terza stagione prevista per il 2025.