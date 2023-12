What If 2, avete notato la commovente citazione ad Avengers: Endgame?

L’episodio della seconda stagione di What If ambientato nel 1602 non ha tradito le importanti aspettative dei fan, presentando gli eroi del Marvel Cinematic Universe nel passato di un universo alternativo e citando a sorpresa Endgame in un richiamo che avrà fatto alzare dalla poltrona gli appassionati degli Avengers e dei cinecomic.

Dopo aver riportato la reazione dei fan all’episodio 7 di What If 2, torniamo a parlare della serie tv animata per parlare della citazione a Endgame dell’ottavo episodio della seconda stagione, quando Peggy Carter, richiamata nel passato, incontra una versione alternativa di Steve Rogers che sta a capo di una banda di ladri.

Durante una conversazione tra i due, la vecchia versione di Captain America chiede a Captain Carter se abbia intenzione di raccontargli dei suoi tempi con lei che gli risponde “Non credo che lo farò”, in una riproposizione del dialogo tra Sam Wilson e il vecchio Steve a proposito della timeline alternativa che aveva vissuto dopo le Gemme dell’Infinito.

Ovviamente è stata l’ennesima importante sorpresa costruita dagli sceneggiatori di What If per i fan della saga, a cui stanno dimostrando di aver posto tantissima attenzione nello scrivere una serie animata di contorno che sta riuscendo completamente nel suo intento.

In attesa di vedere cosa avrà in serbo il finale di stagione e cosa potrà portare ai fan il terzo capitolo dello show Marvel, vi lasciamo alla teoria su Echo già smentita da What If 2.