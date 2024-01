What If 2, perché Sam Wilson non è apparso nella serie Marvel? Parla l'autrice

La seconda stagione di What If ci ha riportati nella versione animata del multiverso del Marvel Cinematic Universe presentando nuove narrazioni di situazioni alternative a quelle dell’arco canonico. Non tutti gli eroi hanno avuto, però, lo stesso spazio. La sceneggiatrice della serie ha spiegato l’assenza, notata da molti, di Sam Wilson.

Dopo aver spiegato il viaggio nel 1602 presente in What If 2, torniamo ad occuparci dello show pubblicato su Disney+ per riportare le parole di AC Bradley a proposito dell’assenza di Sam Wilson nei panni di Capitan America nella seconda stagione della serie.

La scrittrice newyorkese ha spiegato durante un’intervista al podcast Phase Zero: “Non abbiamo potuto inserire Sam Wilson come Capitan America perché non sapevamo quando sarebbe stato scoperto il nuovo ruolo. Mentre scrivevamo la seconda stagione, le riprese di The Falcon and The Winter Soldier erano state bloccate e la sceneggiatura riscritta per altre questioni. Non sapevamo quando sarebbe andato in onda. Quindi non avremmo potuto introdurre la cosa. Prima dai vita al personaggio in live action, quindi lo inserisci nel multiverso”.

In effetti, come già spiegato, le prime due stagioni dello show animato sono state scritte tra il 2019 e il 2020 in un’unica soluzione, per poi essere divise e presentate separatamente dal colosso dell’intrattenimento.

In attesa di capire se Sam Wilson potrà finalmente fare il suo debutto nei prossimi episodi, già confermati, vi lasciamo alla nostra recensione di What If 2.