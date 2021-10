What If 2, quando esce la seconda stagione dello show animato Marvel?

L’epico finale della prima stagione di What If...? potrebbe averci dato la grande battaglia che stavamo aspettando, ma ci ha anche lasciato con molte domande e il desiderio di vedere presto una seconda stagione della serie animata. Niente paura, la seconda stagione è già in lavorazione, ed ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo.

Dopo che i Guardiani del Multiverso asi sono uniti per sconfiggere Ultron, l’Osserveatore ha rimandato quasi tutti gli eroi del nono episodi nei rispettivi universi. Sembra che sia tutto finito, ma come ci ricorda spesso l’Osservatore, c'è sempre qualcosa che si muove da qualche parte nel multiverso.



Kevin Feige ha affermato che la seconda stagione di What If...? era già in lavorazione in un'intervista del 2019 con BuzzFeed Brasil.



La prima stagione ha visto molte star tornare nel Marvel Cinematic Universe e persino nuovi attori che si sono uniti per la prima volta al MCU. I Marvel Studios non hanno ancora confermato chi tornerà per seconda stagione ma è sicuro dire che Jeffrey Wright tornerà a dare voce all’Osservatore nella versione originale.



Se Samuel L. Jackson, Hayley Atwell, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston e molti altri torneranno a interpretare i loro iconici ruoli nel MCU dipende interamente dal fatto che la nuova stagione includa nuove storie con i loro personaggi.



La stagione 2 presenterà anche nuovi personaggi MCU dei loro ultimi film, come Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli e gli Eterni.



"Speriamo di vedere accenni ai personaggi di Eternals e Shang-Chi e Black Widow. Il divertimento di What If...? è che possiamo esplorare l'intero multiverso infinito", ha detto a EW la sceneggiatrice AC Bradley. "Sono molto entusiasta di mostrare nuovi mondi e nuovi eroi."



La prima stagione è stata un'antologia di storie, il filo conduttore sono i suoi famigerati cliffhanger che hanno portato a una grande battaglia e all'introduzione dei Guardiani del Multiverso nel finale.

La seconda stagione seguirà lo stesso formato? Bradley ha confermato a EW che la seconda stagione avrà un approccio diverso alle sue storie, dicendo che sarà diverso dagli archi narrativi della "fine del mondo" che abbiamo visto fino ad ora. “Si concentrerà molto di più sul personaggio e questi eroi e mostra un lato diverso di loro che le persone non si aspettano e con cui si spera possano relazionarsi" ha affermato.



Come la prima stagione, anche la seconda stagione sarà composta da nove episodi di circa 30 minuti. Inizialmente, entrambe le stagioni avrebbero dovuto avere 10 episodi ciascuna ma i ritardi nella produzione hanno causato la cancellazione o il rimpasto di alcuni episodi.

La seconda stagione non ha ancora una data di uscita ufficiale ma se la Marvel manterrà lo stesso programma di rilascio, la seconda stagione potrebbe debuttare alla fine dell'estate 2022.



La prima stagione ha debuttato l'11 agosto e si è conclusa con l'episodio 9 il 6 ottobre 2021. Nel periodo in cui è andato in onda il finale, la sceneggiatrice capo AC Bradley ha dichiarato a Entertainment Weekly che ogni episodio della seconda stagione è già stato scritto.



Questo ci fa supporre che la seconda stagione è sulla buona strada per la produzione e probabilmente sarà presentata nel 2022.



Vi lasciamo con la nostra recensione del nono episodio di What If...? e la spiegazione della scena post-credit di What If.