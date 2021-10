What If 2, quando potrebbe uscire in base al calendario MCU fino al 2023

La Marvel è già al lavoro su What If 2, mentre tutti si interrogano su dove potrebbe andare a collocarsi la serie nel fitto programma di uscite del MCU da qui al 2023. Proviamo a capirlo insieme.

Come già sappiamo il 2021 si chiuderà con Eternals, No Way Home, e la serie Hawkeye. Gli show e i film previsti per il 2022 sono circa una decina in tutto, con Ms.Marvel spostato all'inizio dell'anno nuovo e lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia a chiudere l'anno. Molti si chiedono, in questo programma molto ricco, dove potrebbe andare a collocarsi la seconda stagione della serie animata della Marvel.

Considerando che i lavori sulla stagione 2 sono iniziati già da un po', e che gli episodi in tutto saranno nuovamente 9, l'ipotesi più probabile è che la serie uscirà a un anno dalla precedente, o poco prima. C'è infatti una finestra, tra Agosto e Settembre 2022, che sembra essere piuttosto libera, e dove potrebbe al massimo collocarsi un altro prodotto.

Adesso in molti si chiedono quali multiversi vedremo in What If 2, e sembra che tutte le uscite di fine 2021 e del prossimo anno potranno aiutare a fare chiarezza su questo aspetto. E' per questo che, pur immaginando un periodo, è difficile definire con certezza, in relazione agli altri prodotti, quando effettivamente la serie animata potrebbe tornare su Disney+.