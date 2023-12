What If 2, la reazione dei fan all'improbabile coppia dell'episodio 7

Tony Leung non è tornato a dare la voce a Wenwu in What If...? Il ruolo è stato invece affidato a Feodor Chin, che in passato ha prestato la sua voce a molti progetti animati e videogiochi. Anche per Odino, Anthony Hopkins era assente dall'episodio. Nella serie, il ruolo è stato doppiato dall'attore di Bugs Bunny, Jeff Bergman.

A differenza di Thor: Ragnarok, Odino sceglie di non imprigionare Hela per aver osato avere opinioni, ambizioni e hobby. Hela fa giustamente notare che è stata cresciuta per combattere, quindi chiedergli di fermarsi ora è ridicolo. Il suo tentativo di usare il Mjölnir su di lui fallisce e Odino fa a pezzi il potente martello, privando Hela del suo potere come punizione per la sua sete di sangue prima di scacciarla. Sull'elmo di Hela fa un incantesimo simile a quello fatto sul Mjölnir nel primo Thor, concedendo i suoi poteri a chiunque mostri la giusta dose di pietà. L'elmo si schianta sulle montagne della Cina, dove Wenwu e i suoi uomini li trovano.

