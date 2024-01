What If 2, il regista sul collegamento con Loki 2: 'È stato un miracolo'

Tra i regali di Natale sotto l'albero di ogni fan del Marvel Cinematic Universe, Babbo Natale aka. Kevin Feige ha fatto trovare la seconda stagione di What If, l'opera animata esplicitazione massima del delirio di infinte possibilità legate al Multiverso.

Nonostante l'andamento claudicante delle ultime fasi dell'MCU, capaci in molti casi di far rimpiangere la gloriosa golden age targata Iron Man&friends, le recenti uscite televisive hanno portato una rigenerante boccata d'aria fresca: la struggente conclusione della serie tv Loki e le fantasiose realtà dipinte in What If sembrano aver riacceso l'entusiasmo nel grande pubblico.

Per certi versi, si tratta di due opere collegate, come dimostra l'episodio finale di What If 2, strettamente collegato alle vicende del carismatico personaggio di Tom Hiddleston, quantomeno sul piano estetico.

La ricomposizione delle fila del Multiverso a forma di Yggdrasil, l'albero della vita retto ed alimentato dallo smisurato potere di Loki, è un'immagine dotata di una tale potenza visiva da faticare ad uscire dalla nostra mente e dai nostri occhi. Si è trattato, a tutti gli effetti, di una rivoluzione per l'intera Saga del Multiverso, i cui effetti si manifesteranno in maniera lampante e preponderante nei futuri progetti a venire.

Proprio l'ultima delle nove puntate di What If 2 ci ha fornito una fulgida dimostrazione dell'impatto di tale novità con l'emozionante sguardo dell'Osservatore e di Captain Carter al Multiverso e alla sua nuova forma assunta. Per quanto dovrebbe essere considerata normalità, è confortante vedere due serie targate Marvel Studios in grado di dialogare tra loro, riproponendo scelte visive e narrative all'insegna della continuità, quasi rinnovando le promesse di quel nostalgico motto, "It's all connected", in grado di plasmare la fortuna dell'MCU.

Volontà e tempismo: questi i due fattori complementari in grado di costruire, unificare e fortificare. Ebbene, nel caso di Loki e What If è stato possibile progettare e realizzare il collegamento proprio grazie alla compresenza di volontà e tempismo, come dimostra, orgoglioso ed entusiasta, il regista e produttore esecutivo dello show animato Bryan Andrews ai microfoni del podcast Phase Zero.

Ha, infatti, rivelato: "La gente al lavoro per Loki aveva l'albero, quindi dovevamo realizzarne la nostra versione. La cosa folle era che stavano ancora cercando di progettare quella ripresa in live-action mentre ci chiedevano di progettare il nostro. E avevamo anche una scadenza. Quindi, il nostro team stava dipingendo alcune cose davvero entusiasmanti, perciò ci stavamo informando a vicenda ed era davvero interessante. Succede raramente [...] ma è andato tutto alla grande. Ha davvero funzionato".

Tutto è bene quel che finisce bene: nonostante l'aggiunta all'ultimo minuto e la corsa contro al tempo per la consegna, i due team di lavoro sono, pertanto, riusciti nell'ardua impresa di restituirci la necessaria continuità nella rappresentazione del Multiverso sotto forma di albero della vita. Ma non è stato solo questo il punto di forza dell'ultima serie tv, che trova negli inediti personaggi linfa vitale. A proposito, rivedremo Kahori nell'MCU in live action? La volontà c'è, ma è necessario trovare il giusto tempismo.