What If 2, la star di Kahhori entusiasta: 'Non pensavo ce l'avrei fatta'

Giunti a metà della seconda stagione di Marvel's What If...?, la serie animata sta sorprendendo i fan praticamente a ogni episodio. Il sesto episodio ha poi presentato agli spettatori un terreno del tutto nuovo, introducendo Kahhori (Devery Jacobs), un nuovissimo supereroe nativo americano la cui storia di origine viene raccontata per intero.

Ora che l'episodio di Kahhori, "What If... Kahhori Reshaped the World?", è stato diffuso con grande successo su Disney+, Jacobs ha finalmente potuto parlare del suo ruolo. In un recente post su X, l'attrice ha riflettuto sui tre anni di lavoro che hanno portato alla realizzazione del suo episodio e ha ringraziato gli altri autori che hanno contribuito a trasformarlo in qualcosa di veramente speciale.

"Vi presento Kahhori, il primo supereroe Mohawk. Non avrei mai pensato di poter dare vita a un personaggio come questo; pochi ruoli significano tanto quanto questo. Dopo aver trascorso gli ultimi 3 anni a lavorare con un team incredibile, siamo riusciti a presentare questo episodio quasi interamente Mohawk circondati dalla famiglia, dalla comunità e da persone che parlano la prima lingua Kanien'kéha. Sono stati tantissimi i Kanien'kehá:ka coinvolti nella creazione di questo emozionante e stimolante episodio. Non perdetelo! "E se... Kahhori rimodellasse il mondo?"".

Creata appositamente per What If...?, Kahhori è una giovane donna della tribù Mohawk che ottiene accidentalmente dei superpoteri a causa di un incontro con i resti del Tesseract. Utilizza i suoi poteri per difendere il suo popolo dai conquistadores spagnoli e, al contempo, ha un impatto sul resto del mondo.

"Ho avuto un meraviglioso mentore di scrittura che ha lavorato a lungo con la comunità indigena dell'upstate di New York, ed ero entusiasta di attingere a quell'esperienza per costruire un angolo del tutto originale del MCU con trame per nuovi eroi indigeni scritte con il rispetto per le generazioni passate e con tanto ottimismo per quelle future", ha rivelato lo showrunner Ryan Little in una recente intervista.

"Kahhori, pronunciato 'KAH-HORTI', è un nome appartenente al vero Clan del Lupo, che significa 'smuove la foresta' o è una persona che motiva coloro che la circondano. Nella sua prima avventura, Kahhori dovrà essere all'altezza del suo nome per reclutare potenti alleati nella lotta per salvare il suo popolo e cambiare per sempre il corso della storia."