What If 2, che succede alla serie Marvel? La Stagione 2 sarà rinviata ancora su Disney+

Che la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe non fosse iniziato benissimo lo si è capito dagli incassi modesti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che dopo un esordio molto incoraggiante è crollato drasticamente nelle settimane successive e dovrebbe concludere la sua corsa al di sotto delle aspettative. Ma che fine ha fatto la serie What If...?

Nei mesi scorsi il calendario delle uscite Marvel Studios di questo 2023 era molto fitto, tanto che si chiedeva se qualche progetto non sarebbe stato spostato o rinviato in una fase successiva. La Stagione 2 di What If? era inizialmente programmata per i primi mesi del 2023, tanto che anche i messaggi promozionali indicavano sicuri "Early 2023", ma adesso quegli stessi slogan sono stati modificati con la scritta generica "Coming Soon", segno che la serie potrebbe aver subito un ulteriore rinvio.

Recenti indiscrezioni circolate in rete suggerivano che la serie sarà distribuita direttamente nel 2024, e con questo aggiornamento ufficiale da parte di Disney+ non sono più così difficili da credere. In ogni caso, il regista di What If...? Bryan Andrews ha dichiarato a Deadline all'inizio di quest'anno che la seconda mandata di episodi introdurrà molti nuovi personaggi che non erano presenti nella prima stagione.

"Ora ci sono più film e cose da cui attingere, quindi possiamo avere tutto lo spazio che ci serve. Possiamo espanderci e le cose possono diventare un po' più stravaganti", ha osservato Andrews. "Nella seconda stagione abbiamo alzato il tiro e nella terza abbiamo esagerato ancora di più. Nella Stagione 2, abbiamo personaggi diversi con cui non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare prima e vedremo come si integreranno con alcuni dei personaggi più amati che faranno ritorno. Ci sono molte cose davvero interessanti e non vedo l'ora che la gente le veda".

Il punto è: quando? Per la risposta, dovremo attendere ulteriori aggiornamenti da parte dei Marvel Studios. Nell'attesa, potete recuperare la recensione di What If? la cui prima stagione è disponibile su Disney+.