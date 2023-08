What If 2, finalmente svelata la data d'uscita su Disney+ dei nuovi episodi Marvel?

What If...?, la serie animata che esplora tutto il potenziale del multiverso del Marvel Cinematic Universe, sta per tornare con le ultime indiscrezioni sulla casa delle Idee che ha vorrebbero il ritorno della seconda stagione dello show nonostante l’apparente silenzio ufficiale in merito alla cosa.

Mentre una nuova foto promozionale ha svelato il ritorno di Iron Man in What If…?, giungono nuovi rumor a proposito del ritorno della serie con il secondo capitolo.

Stando a quanto riportato da CanWeGotSomeToast la nuova stagione dello show dovrebbe arrivare su Disney+ tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Naturalmente dobbiamo ricordare che la cosa non è stata confermata dalla Disney o dalla Marvel e che quindi quelle dell’insider non possono che essere considerate come delle indiscrezioni, almeno al momento.

Le informazioni a proposito del nuovo capitolo dello show sono sempre state poche e poco chiare sin dalla fine della prima stagione con i motivi che stanno dietro i ritardi nella produzione che sono rimasti a loro volta sconosciuti.

Quello che sappiamo è che What If…? 2 cercherà di esplorare tutte le assurdità e le potenzialità del multiverso con alcune idee che sono state conservate dalla produzione della prime serie anche per dare modo al pubblico di abituarsi a tutte le nuove forme di narrazioni e alle infinite possibilità aperte in tal senso.

Non possiamo fare altro che aspettare per capire quando uscirà la nuova stagione della serie antologica e come riuscirà a stravolgere gli eventi raccontati nel Marvel Cinematic Universe, intanto, vi lasciamo alla recensione della prima parte di What If…?.