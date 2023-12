What If 2, svelata la trama di altri due episodi! C'è anche quello natalizio

La seconda stagione di What If sarà il regalo di Natale dei Marvel Studios reduci dalle prestazioni tutt'altro che entusiasmanti di The Marvels al box-office: la speranza è ovviamente che la serie animata in arrivo su Disney+ possa far meglio, ma un'idea del potenziale possiamo farcela già dando un'occhiata alla trama dei vari episodi.

Dopo aver letto la trama dell'episodio di What If ispirato a 1602 di Neil Gaiman, eccoci dunque con due nuove sinossi trapelate in queste ore dagli Studios: proprio come fu per la prima stagione, vi ricordiamo ovviamente che What If è una serie antologica, per cui ogni episodio sarà da intendere come autoconclusivo e (quasi) indipendente dagli altri.

Nell'episodio What If... Nebula Joined the Nova Corps troveremo la sorellastra di Gamora alle prese con una detective story: in questa linea temporale Ronan ha infatti sconfitto Thanos ben prima di Infinity War, e la nostra Nebula finisce per essere reclutata dalla Nova Corps. La ragazza, però, cercherà comunque di sfuggire al controllo del padre...

Il secondo episodio, What If... Happy Hogan Saved Christmas, è invece ovviamente di stampo natalizio: siamo all'Avengers Tower durante l'annuale party di Natale quando Justin Hammer mette l'edificio letteralmente sotto assedio. L'unico a poter fare qualcosa, a questo punto, è il nostro Happy. Cosa ne dite? Vi sembra esserci del potenziale? Diteci la vostra nei commenti! Scopriamo insieme, intanto, cosa dicono le prime recensioni della seconda stagione di What If.