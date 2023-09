What If 2, svelati i titoli di tutti gli episodi? Si torna anche ai tempi di Iron Man 3

Dopo le anticipazioni sul ritorno di Steve Rogers, in queste ore sono stati svelati tutti i titoli degli episodi dell'attesissima seconda stagione di What If, l'acclamata serie tv dei Marvel Studios che esplora in forma animata gli angoli più remoti della Saga del Multiverso.

I titoli, divenuti immediatamente virali, sono stati diffusi sul social network X da The Nerd Rage Podcast, quindi al momento non si possono considerare ufficiali, ma si collegano ai tantissimi rumor che hanno accompagnato negli scorsi mesi l'attesa per la pubblicazione della tanto agognata stagione 2 di What If. Concedendo al leak il solito beneficio del dubbio, ecco l'elenco completo degli episodi di What If 2:

E se Gamora avesse ucciso Thanos?

E se Captain Carter avesse trovato Hydra Stomper? (sequel dell'episodio della prima stagione)

E se il Tesseract fosse atterrato nella Confederazione Haudenosaunee prima della colonizzazione dell'America? (Introduzione del primo supereroe originale del MCU, Kahhori)

E se Hank Pym e Janet Van Dyne avessero combattuto contro Red Guardian negli anni '80?

E se Yondu avesse consegnato Star-Lord a Ego?

E se Happy Hogan avesse salvato il Natale? (Iron Man 3)

E se Wanda fosse cresciuta guardando i musical invece delle sitcom?

E se Odino e Hela avessero affrontato Wenwu?

E se gli Avengers avessero combattuto contro Surtur?

What If 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma il nuovo calendario Marvel per Disney+ ha anticipato un debutto sotto il periodo natalizio quindi un annuncio potrebbe essere dietro l'angolo.