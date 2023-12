What If 2, il nuovo teaser ci porta nel... ChristmasVerse!

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming un nuovo promo ufficiale per la seconda stagione di What If...? che debutterà su Disney+ il prossimo 22 dicembre e questa volta seguirà un sistema di programmazione inedito per tutto l'MCU, ovvero la condivisione di un episodio al giorno, diametralmente diverso rispetto alla prima stagione della serie.

Il Marvel Cinematic Universe è attualmente nel bel mezzo della Saga del Multiverso, e What If...? è tutto incentrato sulle realtà alternative. I fan sanno già che questa stagione conterrà un episodio a tema natalizio, che la Marvel ha sfacciatamente soprannominato "Chrstmasverse" nel suo nuovo promo ufficiale. Ricordiamo che sono già stati svelati tutti i titoli di What If 2.

Qui potete leggere la sinossi ufficiale condivisa dai Marvel Studios: "La seconda stagione di What If...? continua il viaggio di The Watcher, che guiderà gli spettatori attraverso il vasto multiverso, introducendo volti nuovi e familiari in tutto il MCU. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del cinema Marvel con un incredibile cast vocale che include una serie di star che riprenderanno i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano i personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è lo showrunner principale".

I titoli degli episodi di What If...? Stagione 2 sono i seguenti: "E se Nabula si fosse unita ai Nova Corps?"; "E se Peter Quill avesse attaccato gli eroi più potenti della Terra?"; "E se Happy Hogan avesse salvato il Natale?"; "E se Iron Man si fosse schiantato contro il Grandmaster? "; "E se Capitan Carter avesse combattuto l'Hydra Stomper?"; "E se Kahhori avesse rimodellato il mondo?"; "E se Hela avesse trovato i Dieci Anelli?"; "E se i Vendicatori si fossero riuniti nel 1602?"; e "E se Strange Supreme fosse intervenuto?".

Il debutto di questa seconda stagione è previsto per il 22 dicembre prossimo, con la programmazione che continuerà al ritmo di un episodio al giorno fino all'ultimo previsto per il 30 dicembre successivo.