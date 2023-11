What If 2, quali universi alternativi ci saranno? Il Multiverso continua a crescere

Quali universi alternativi ci saranno in What if 2? Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di What If 2, possiamo condividere con voi tutte le informazioni relative ai nuovi nove episodi dell'acclamata serie tv d'animazione dei Marvel Studios distribuita in esclusiva dalla piattaforma Disney+.

La stagione 2 di What If...? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore nel Multiverso, un viaggio che porterà gli spettatori attraverso nuove realtà parallele e universi alternativi e che di conseguenza introdurrà volti sia nuovi che familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del MCU con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star del grande schermo, chiamate a riprendere i propri ruoli iconici.

Gli episodi, che in questa stagione presentano personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore. Qui sotto la lista dei titoli degli episodi di What If 2, che anticipano anche le trame delle puntate:

Episode 201: What If... Nebula Joined the Nova Corps?

Episode 202: What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?

Episode 203: What If... Happy Hogan Saved Christmas?

Episode 204: What If... Iron Man Crashed into the Grandmaster?

Episode 205: What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?

Episode 206: What If... The Avengers Assembled in 1602?

Episode 207: What If... Hela found the Ten Rings?

Episode 208: What If... Kahhori Reshaped the World?

Episode 209 : What If... Strange Supreme Intervened?

Ricordiamo che What If 2 seguirà un nuovo modello di distribuzione su Disney+ ispirato alle festività natalizie, con i nove episodi che usciranno quotidianamente per nove giorni di fila a partire dal 22 dicembre.