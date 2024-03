What If 3: nei nuovi episodi un mutante degli X-Men sarà degno del martello di Thor?

La Marvel ha promesso grosse sorprese per What If 3 facendo avvicinare il nuovo ciclo di episodi ancora di più alla Saga del Multiverso, e in queste ore sono emerse anticipazioni a dir poco interessanti per la serie tv animata.

Secondo l'affidabile scooper Can We Get Some Toast, che in passato ha portato sul tavolo dei social diverse anticipazioni relative alla seconda stagione di What If poi rivelatesi giuste, nella terza stagione dell'acclamata serie tv d'animazione dei Marvel disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ i fan della Marvel incontreranno Tempesta degli X-Men impugnare Mjolnir, il mitico martello di Asgard che dona i poteri di Thor a chiunque sia degno di sollevarlo: non è la prima volta che il nome di Tempesta viene associato a What If 3, ma questa 'variante' legata a Thor e al suo martello scatenerà sicuramente la curiosità dei fan, ora che gli X-Men stanno diventando sempre più presenti nei progetti Marvel.

Ricordiamo infatti che questa settimana, dal 20 marzo, debutterà su Disney+ la serie tv animata X-Men 97, sequel/revival di Insuperabili X-Men, mentre a luglio al cinema arriverà l'attesissimo Deadpool & Wolverine, che vedrà non solo il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman ma anche l'esordio di altri personaggi legati alla saga dei mutanti, come la villain Cassandra Web, sorella gemella malvagia di Charles Xavier.

Inoltre, sempre in queste ore sono emerse le prime indiscrezioni sul reboot cinematografico degli X-Men targato Marvel Studios.

