What If 3 includerà il debutto MCU di uno degli X-Men più famosi di sempre?

Gli X-Men stanno arrivando in casa Marvel Studios con X-Men 97, la prima serie tv ufficiale realizzata dalla Disney supereroi ex Fox, ma a quanto pare i fan potranno vederli anche nell'attesa terza stagione di What If.

Dopo il cameo in The Marvels e in attesa di Deadpool & Wolverine, i mutanti si ritaglieranno un posto nel MCU anche nel prossimo ciclo di episodi dell'acclamata serie tv animata che i Marvel Studios stanno sviluppando per la piattaforma di streaming on demand Disney+, o almeno lo faranno in base alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore: il noto insider Can we get some toast, infatti, ha anticipato che Ororo Munroe alias Tempesta comparirà in un episodio di What If 3.

Purtroppo lo scooper, che in passato si è dimostrato particolarmente affidabile per quanto riguarda i Marvel Studios e lo è stato specialmente nell'anticipare i dettagli degli episodi di What If 2, non ha fornito ulteriore contesto al ruolo che Tempesta avrà in What If 3, ma la sua anticipazione basta a far schizzare alle stelle le aspettative dei fan e le loro speculazioni: ad esempio, i personaggi di What If interagiranno con X-Men 97, spingendo la nuova serie verso una connessione più ampia con il MCU, oppure What If introdurrà una variante di Tempesta?

In attesa di altre novità e indiscrezioni, recuperate il primo trailer ufficiale di X-Men 97.