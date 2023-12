What if 3, Red Guardian e Il Soldato d'inverno in fuga nella prima clip esclusiva!

La seconda stagione di What If...? sta arrivando alla sua conclusione e, nel frattempo, i Marvel Studios hanno già iniziato a lanciare qualche amo per la terza. Nonostante non si sappia ancora la data d'uscita, è stata pubblicata una prima clip esclusiva ricca d'azione e con due personaggi inaspettati.

Molti credevano che per vedere Red Guardian e Il Soldato d'Inverno insieme si sarebbe dovuta aspettare l'uscita di Thunderbolts che con la recente reschedule delle uscite Marvel dei prossimi anni è inevitabilmente slittata. Pare, però, che l'attesa non dovrà poi essere così lunga. Nella prima clip promozionale ci What If...? 3, invece di presentarci un semplice trailer della terza stagione è stata pubblicato un vero e proprio estratto di uno degli episodi che arriveranno in piattaforma in futuro.

Protagonisti della clip sono Red Guardian e Bucky Barnes che, dopo un posto di blocco, sono coinvolti in un un inseguimento adrenalinico. Non è chiaro se la scena sia ambientata nel presente o nel passato ma, vedendo un Red Guardian giovane e un Bucky ancora di fin troppe poche parole per essere nella sua versione deprogrammata, potrebbe essere ambientata durante il periodo da Soldato D'Inverno di Bucky, in una delle tante missioni che gli venivano periodicamente assegnate.

Nel frattempo, l'inizio dei lavori di What If...? 3 ha confermato che sapremo qualcosa in più sull'Osservatore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!